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10 января • обновлено в 10:33
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"Семенович отдыхает": внучка Боярского сразила огромным декольте

1.6т
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Внучка российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина показала пышное декольте на новом фото.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала новую фотографию, на которой позирует в черном купальнике и коротких джинсовых шортах.

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Instagram @boyarskaya.katerina

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Купальник выгодно подчеркнул пышную грудь Екатерины и ее соблазнительные формы.

Поклонники девушки не смогли устоять перед пикантным кадром. Более того, в комментариях фанаты сравнили Екатерину с известной певицей Анной Семенович, которая также обладает пышным декольте.

"Семенович отдыхает": внучка Боярского сразила огромным декольте
"Семенович отдыхает": внучка Боярского сразила огромным декольте
"Семенович отдыхает": внучка Боярского сразила огромным декольте
"Семенович отдыхает": внучка Боярского сразила огромным декольте
"Семенович отдыхает": внучка Боярского сразила огромным декольте

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

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Автор
Анна Михно
Персона
Екатерина Боярская
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та фигня грудь должна помещаться в руку а если не помещается это вымя и будущие уши спаниэля))))))))
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