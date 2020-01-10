"Семенович отдыхает": внучка Боярского сразила огромным декольте

Внучка российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина показала пышное декольте на новом фото.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала новую фотографию, на которой позирует в черном купальнике и коротких джинсовых шортах.

Екатерина Боярская Instagram @boyarskaya.katerina

Купальник выгодно подчеркнул пышную грудь Екатерины и ее соблазнительные формы.

Поклонники девушки не смогли устоять перед пикантным кадром. Более того, в комментариях фанаты сравнили Екатерину с известной певицей Анной Семенович, которая также обладает пышным декольте.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

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