Российский юморист и продюсер Семён Слепаков записал саркастическую песню к Международному женскому дню.

Песню от лица девушки, которая требует подарков, похода в кино и предложения от возлюбленного, он обнародовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Россиянин вдохновился скандалом вокруг фитнес-тренера и участницы конкурса "Мисс Томск – 2013" Яны Даньковой, которая "прославилась" после ролика, где она била таксиста по плечу с криками "Вези меня, мразь!". В песне Слепакова обыгрывается это обращение.

"Я считаю, что в наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам свои желания самым эффективным способом, который все мы недавно увидели", – сказал перед исполнением артист, намекая на вирусное видео с Даньковой.

Семён Слепаков instagram.com/slepakovsemyon

"Поздравь меня, мразь!" "Вези меня, мразь!" "Люби меня, мразь!" "Женись на мне, мразь!" – пел юморист. В финале ролика автор обратился к девушке с камерой: "Мразь, ты сняла?"

Некоторые пользователи сочли шутку слишком грубой, однако большинство позитивно оценило новую песню.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский комик Гарик Харламов "раскрыл тайну" Льва Толстого, заявив, что на самом деле писатель – это юморист Семён Слепаков.

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