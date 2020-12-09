Семейство Кардашьян впервые за 42 года отменило рождественскую вечеринку

Знаменитая американская семья Кардашьян-Дженнер впервые за 42 года отменила грандиозную вечеринку по случаю Рождества. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Об этом на официальной странице в Twitter сообщила Хлои Кардашьян. Звезда отметила, что сейчас важно думать прежде всего о здоровье и безопасности.

"Ситуация с коронавируса выходит из-под контроля в Калифорнии. Поэтому мы решили, что в этом году не будем устраивать рождественскую вечеринку. Впервые с 1978 года мы не устроим вечеринку. Здоровье и безопасность превыше всего! Необходимо серьезно отнестись к этой пандемии", – написала она.

Семья Кардашьян-Дженнер filmgoblin.com

Также в этом году семейство не выпустит праздничную открытку, которую обычно представляет накануне 25 декабря.

Отметим, что ранее представители звездного семейства Кардашьян-Дженнер организовывали грандиозную рождественскую вечеринку, на которую приглашали популярных артистов, в том числе Дженнифер Лопес, Кристину Агилеру и многих других.

Семья Кардашьян Instagram Ким Кардашьян

Twitter-аккаунт Хлои Кардашьян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее создатели популярного в США реалити "Семейство Кардашьян (KUWTK)" заявили о закрытии шоу, которое выходило в эфир 14 лет. Последний двадцатый сезон выйдет в начале 2021 года.