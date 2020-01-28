Главная Новости
28 января • обновлено в 20:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Съели каннибалы?" Еще одна российская знаменитость исчезла за границей

Читать материал на украинском

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня, чьи поклонники были обеспокоены ее "исчезновением" в Перу, нашлась.

Фотографию Бони опубликовал в Instagram шаман Омар Ахмадзай.

"Съели каннибалы?" Еще одна российская знаменитость исчезла за границей
Новости
Виктория Боня показала все свои голые прелести на пляже в Майами: опубликованы фото

На снимке улыбающаяся Виктория Боня позирует в джунглях вместе с самим шаманом, а также двумя другими женщинами.

"В целости и сохранности", - подписан снимок.

"Съели каннибалы?" Еще одна российская знаменитость исчезла за границей

Страница Виктории Бони в Instagram была удалена, после того как телеведущая улетела в Перу. Ее подписчики переживали, что Боня собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория Боня опозорилась на Каннском кинофестивале. Она появилась на красной дорожке в красном платье с глубоким декольте, но привлечь внимание фотографов ей так и не удалось.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персона
Виктория Боня
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги