"Съели каннибалы?" Еще одна российская знаменитость исчезла за границей

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня, чьи поклонники были обеспокоены ее "исчезновением" в Перу, нашлась.

Фотографию Бони опубликовал в Instagram шаман Омар Ахмадзай.

На снимке улыбающаяся Виктория Боня позирует в джунглях вместе с самим шаманом, а также двумя другими женщинами.

"В целости и сохранности", - подписан снимок.

Страница Виктории Бони в Instagram была удалена, после того как телеведущая улетела в Перу. Ее подписчики переживали, что Боня собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория Боня опозорилась на Каннском кинофестивале. Она появилась на красной дорожке в красном платье с глубоким декольте, но привлечь внимание фотографов ей так и не удалось.

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