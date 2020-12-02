Селена Гомес закрутила роман с известным баскетболистом впервые после расставания с Бибером, – СМИ

В СМИ появилась информация, что американская певица 28-летняя Селена Гомес закрутила роман с известным игроком НБА Джимми Батлером. Пару уже не раз видели вместе на публике.

По словам очевидцев, недавно знаменитостей дважды застали на тайных свиданиях в Нью-Йорке, пишет The Sun.

"Похоже на свидание. Мы на 100% уверены, что они были там вместе. Мы не можем утверждать, что это было именно свидание, но они были вместе", – сообщил источник.

Селена Гомес встречается с игроком НБА Джимми Батлером sova.ponominalu.ru

Напомним, с 2011 по 2015 год Гомес была в отношениях с Джастином Бибером.

Затем она начала встречаться с The Weeknd. Но спустя девять месяцев пара рассталась и певица снова вернулась к своему бывшему возлюбленному.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица Селена Гомес призналась, что проходила лечение в психиатрической клинике, где ей поставили диагноз – биполярное расстройство.