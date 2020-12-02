Селена Гомес закрутила роман с известным баскетболистом впервые после расставания с Бибером, – СМИ
В СМИ появилась информация, что американская певица 28-летняя Селена Гомес закрутила роман с известным игроком НБА Джимми Батлером. Пару уже не раз видели вместе на публике.
По словам очевидцев, недавно знаменитостей дважды застали на тайных свиданиях в Нью-Йорке, пишет The Sun.
"Похоже на свидание. Мы на 100% уверены, что они были там вместе. Мы не можем утверждать, что это было именно свидание, но они были вместе", – сообщил источник.
Напомним, с 2011 по 2015 год Гомес была в отношениях с Джастином Бибером.
Затем она начала встречаться с The Weeknd. Но спустя девять месяцев пара рассталась и певица снова вернулась к своему бывшему возлюбленному.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица Селена Гомес призналась, что проходила лечение в психиатрической клинике, где ей поставили диагноз – биполярное расстройство.