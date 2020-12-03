Селена Гомес, Джордж Клуни и другие: названы "Люди года 2020" по версии People

Известный американский журнал People обнародовал список знаменитостей, которые получили звание "Человек 2020 года". Издание разместило фото каждого из них на обложках.

Так, в рейтинг попали такие звезды как певица Селена Гомес, актер Джордж Клуни, актриса Реджина Кинг и главный инфекционист США Энтони Фаучи. Об этом стало известно на сайте журнала.

Селена Гомес

Согласно изданию, в 2020 году певица выпустила третий студийный альбом Rare и стала ведущей кулинарного шоу Selena+Chef. Кроме того, она основала бьюти-бренд Rare Beauty, выделила 100 миллионов долларов для поддержки психического здоровья американцев, а также передала свою страницу в соцсети Instagram движению Black Lives Matter.

Селена Гомес People

Джордж Клуни

В 2020 году популярный актер активно поддерживал защиту прав человека и пожертвовал более одного миллиона долларов на борьбу с COVID-19, а также помогал ливанским благотворительным организациям после смертельного взрыва в Бейруте.

Джордж Клуни People

Реджина Кинг

Американская актриса публично призывала прекратить произвол полиции и поддерживать людей, которые оказались на грани бедности из-за пандемии COVID-19.

Реджина Кинг People

Энтони Фаучи

Доктор Энтони Фаучи стал врачом, в котором Америка очень нуждалась в 2020 году, обеспечивая постоянное руководство во время пандемии. Несмотря на то, что знаменитость и его семья получали смертельные угрозы, он оставался на передовой, успокаивая людей в трудные времена своим несокрушимым здравым смыслом.

Энтони Фаучи People

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее база данных фильмов IMDb (Internet Movie Database) опубликовала рейтинг 10 самых популярных знаменитостей. Среди них оказались Аня Тейлор-Джой, Ана де Армас, Марго Робби и другие.