Селена Гомес, Джордж Клуни и другие: названы 'Люди года 2020' по версии People

Известный американский журнал People обнародовал список знаменитостей, которые получили звание "Человек 2020 года". Издание разместило фото каждого из них на обложках.

Так, в рейтинг попали такие звезды как певица Селена Гомес, актер Джордж Клуни, актриса Реджина Кинг и главный инфекционист США Энтони Фаучи. Об этом стало известно на сайте журнала.

Согласно изданию, в 2020 году певица выпустила третий студийный альбом Rare и стала ведущей кулинарного шоу Selena+Chef. Кроме того, она основала бьюти-бренд Rare Beauty, выделила 100 миллионов долларов для поддержки психического здоровья американцев, а также передала свою страницу в соцсети Instagram движению Black Lives Matter.

В 2020 году популярный актер активно поддерживал защиту прав человека и пожертвовал более одного миллиона долларов на борьбу с COVID-19, а также помогал ливанским благотворительным организациям после смертельного взрыва в Бейруте.

Американская актриса публично призывала прекратить произвол полиции и поддерживать людей, которые оказались на грани бедности из-за пандемии COVID-19.

Доктор Энтони Фаучи стал врачом, в котором Америка очень нуждалась в 2020 году, обеспечивая постоянное руководство во время пандемии. Несмотря на то, что знаменитость и его семья получали смертельные угрозы, он оставался на передовой, успокаивая людей в трудные времена своим несокрушимым здравым смыслом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее база данных фильмов IMDb (Internet Movie Database) опубликовала рейтинг 10 самых популярных знаменитостей. Среди них оказались Аня Тейлор-Джой, Ана де Армас, Марго Робби и другие.