"Сексуально": Никитюк восхитила сеть откровенным нарядом

Украинская телеведущая, звезда проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк поразила сеть откровенным нарядом. Так, она позировала в синем пиджаке с глубоким декольте и прозрачных шортах.

Поклонникам артистки очень понравился снимок, который она разместила на своей странице в Instagram.

Пользователям сети очень понравился наряд ведущей. Они оставили десятки комментариев под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк вызвала неоднозначную реакцию, показав снимок в откровенном платье, под которое не надела нижнее белье. Из-за этого поклонники были смущены, ведь ее грудь буквально вываливались из одежды.

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