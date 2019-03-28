МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Сексуально": Никитюк восхитила сеть откровенным нарядом

409Читать материал на украинском

Украинская телеведущая, звезда проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк поразила сеть откровенным нарядом. Так, она позировала в синем пиджаке с глубоким декольте и прозрачных шортах.

Поклонникам артистки очень понравился снимок, который она разместила на своей странице в Instagram.

"Сексуально": Никитюк восхитила сеть откровенным нарядом
Новости
Пел кантри и работал гидом: звезда "Матрицы" восхитил сеть добрым поступком
"Сексуально": Никитюк восхитила сеть откровенным нарядом

Пользователям сети очень понравился наряд ведущей. Они оставили десятки комментариев под фото.

"Сексуально": Никитюк восхитила сеть откровенным нарядом
"Сексуально": Никитюк восхитила сеть откровенным нарядом
"Сексуально": Никитюк восхитила сеть откровенным нарядом
"Сексуально": Никитюк восхитила сеть откровенным нарядом
"Сексуально": Никитюк восхитила сеть откровенным нарядом
"Сексуально": Никитюк восхитила сеть откровенным нарядом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк вызвала неоднозначную реакцию, показав снимок в откровенном платье, под которое не надела нижнее белье. Из-за этого поклонники были смущены, ведь ее грудь буквально вываливались из одежды.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения