"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"

Во время шестого эфира шоу "Танці з зірками" актриса Ксения Мишина и ее партнер Женя Кот взбудоражили зрителей сексуальным танцем.

Они исполнили Джаз под песню "Cell block tango", которая является саундтреком к фильму "Чикаго". Видео разместили на официальной странице программы в Youtube.

На паркет шоу Мишина вышла в коротком наряде, а Кот обнажил торс и надел кожаные штаны. Все судьи "Танців з зірками" восхитились их танцем.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

В результате выступление оценили максимальным количеством баллов - 30.

"Если бы я была женой Кота, я бы тоже ревновала. Много страсти", "Парад фривольностей. Ой рискуют ребята. Но наконец-то мы дождались перемен. Яркие образы и эффектная актерская игра", "Очень страстно", "Очень сексуально и соблазнительно", "Потенциальные победители", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети кипят страсти вокруг шестого эфира шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам не понравилось то, что в результате зрительского голосования проект покинули DZIDZIO и Яна Цибульская.

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