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30 сентября • обновлено в 11:17
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"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"

1.3т Читать материал на украинском

Во время шестого эфира шоу "Танці з зірками" актриса Ксения Мишина и ее партнер Женя Кот взбудоражили зрителей сексуальным танцем.

Они исполнили Джаз под песню "Cell block tango", которая является саундтреком к фильму "Чикаго". Видео разместили на официальной странице программы в Youtube.

"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"
Новости
"Судей на мыло": зрителей возмутили результаты шестого эфира "Танці з зірками"

На паркет шоу Мишина вышла в коротком наряде, а Кот обнажил торс и надел кожаные штаны. Все судьи "Танців з зірками" восхитились их танцем.

"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"

Скриншот из видео

"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"

Скриншот из видео

"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"

Скриншот из видео

"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"

Скриншот из видео

"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"

Скриншот из видео

В результате выступление оценили максимальным количеством баллов - 30.

"Если бы я была женой Кота, я бы тоже ревновала. Много страсти", "Парад фривольностей. Ой рискуют ребята. Но наконец-то мы дождались перемен. Яркие образы и эффектная актерская игра", "Очень страстно", "Очень сексуально и соблазнительно", "Потенциальные победители", - пишут в сети.

"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"
"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"
"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"
"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"
"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"
"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"
"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"
"Сексуально и соблазнительно!" Кот и Мишина завели сеть откровенным выступлением на шоу "Танці з Зірками"

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети кипят страсти вокруг шестого эфира шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам не понравилось то, что в результате зрительского голосования проект покинули DZIDZIO и Яна Цибульская.

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Тема
Танцы со звездами
Место
Украина Киев
Тег
Танці з зірками
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