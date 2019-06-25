Сексуальная внучка Ротару показала своего парня: кто он

Внучка известной певицы и народной артистки Украины Софии Ротару, модель и начинающая исполнительница Соня Евдокименко показала своего вероятного бойфренда. Им оказался француз Марко Дюменил.

Молодой человек окончил лондонское заведение European Business School, а также увлекается искусством. Фото пара разместила в социальной сети Instagram.

Соня Евдокименко instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, что Дюменил часто делится совместными фото с Евдокименко. Кроме того, парень присутствовал на праздновании дня рождения Софии в мае.

nstagram.com/rusevdokimenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внучка народной артистки Украины Софии Ротару, модель Соня Евдокименко выложила в сеть обнаженное фото, что разозлило многих пользователей.

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