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23 января • обновлено в 12:18
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"Сексуальная": украинская телеведущая сверкнула большой грудью в купальнике

2.5т
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Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

Снимком, сделанным во время отдыха на Мальдивах, звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Instagram @liliia.rebrik

Новости
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Так, на фото Ребрик позирует на пляже в белоснежном купальнике с глубоким вырезом и накидке в тон.

Примечательно, что эффектный купальник акцентировал внимание на пышной груди телеведущей, а также подчеркнул стройные ноги.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного кадра Лилии. В комментариях фанаты принялись засыпать звезду комплиментами:

"Сочная", "Богиня", "Просто красотка", "Идеальное фото", "Сексуальная девушка".

"Сексуальная": украинская телеведущая сверкнула большой грудью в купальнике
"Сексуальная": украинская телеведущая сверкнула большой грудью в купальнике
"Сексуальная": украинская телеведущая сверкнула большой грудью в купальнике
"Сексуальная": украинская телеведущая сверкнула большой грудью в купальнике
"Сексуальная": украинская телеведущая сверкнула большой грудью в купальнике
"Сексуальная": украинская телеведущая сверкнула большой грудью в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лилия Ребрик поделилась секретами обольщения мужчин, которые помогают ей сохранять теплые отношения в семье.

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Автор
Анна Михно
Персона
Лилия Ребрик
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну, если больше ничем блеснуть не получилось....)
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