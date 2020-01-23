"Сексуальная": украинская телеведущая сверкнула большой грудью в купальнике

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

Снимком, сделанным во время отдыха на Мальдивах, звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Лилия Ребрик Instagram @liliia.rebrik

Так, на фото Ребрик позирует на пляже в белоснежном купальнике с глубоким вырезом и накидке в тон.

Примечательно, что эффектный купальник акцентировал внимание на пышной груди телеведущей, а также подчеркнул стройные ноги.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного кадра Лилии. В комментариях фанаты принялись засыпать звезду комплиментами:

"Сочная", "Богиня", "Просто красотка", "Идеальное фото", "Сексуальная девушка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лилия Ребрик поделилась секретами обольщения мужчин, которые помогают ей сохранять теплые отношения в семье.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!