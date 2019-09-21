Сексуальная модель-"копия" Кардашьян сверкнула огромной грудью в крошечном купальнике

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, восхитила фанов горячими снимками.

Звезда позировала возле бассейна в откровенном купальнике с бретельками из цепи, который почти не скрывал огромную грудь. Образ дополнил шарф с бахромой, обвязанный вокруг талии.

Деми Роуз в откровенном купальнике instagram/demirosemawby

На второй фото Роуз кокетливо позирует на песке в красном бикини. Стоит отметить, что в настолько открытом купальнике тело может приобрести весьма пикантный загар. Образ Деми дополнила красным цветком.

Деми Роуз в красном купальнике instagram/demirosemawby

Оба снимка очень понравились поклонникам, которые назвали супермодель "горячей" и "королевой". Кадры получили по 400 тысяч отметок "нравится".

Деми Роуз instagram/demirosemawby/

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз порадовала поклонников горячими снимками в бикини, позируя в воде.

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