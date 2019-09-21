Главная Новости
22 сентября • обновлено в 02:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Сексуальная модель-"копия" Кардашьян сверкнула огромной грудью в крошечном купальнике

724 Читать материал на украинском

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, восхитила фанов горячими снимками.

Звезда позировала возле бассейна в откровенном купальнике с бретельками из цепи, который почти не скрывал огромную грудь. Образ дополнил шарф с бахромой, обвязанный вокруг талии.

Деми Роуз в откровенном купальнике

Деми Роуз в откровенном купальнике

instagram/demirosemawby

На второй фото Роуз кокетливо позирует на песке в красном бикини. Стоит отметить, что в настолько открытом купальнике тело может приобрести весьма пикантный загар. Образ Деми дополнила красным цветком.

Новости
"Идеальная женщина!" Седокова показала пышную грудь и вызвала ажиотаж в сети
Деми Роуз в красном купальнике

Деми Роуз в красном купальнике

instagram/demirosemawby

Оба снимка очень понравились поклонникам, которые назвали супермодель "горячей" и "королевой". Кадры получили по 400 тысяч отметок "нравится".

Деми Роуз

Деми Роуз

instagram/demirosemawby/

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз порадовала поклонников горячими снимками в бикини, позируя в воде.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Персона
Деми Роуз
Теги
шоу-бизнес модель фотосессия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Букет Красивый
Букет Красивый
Она без купальника более чем трахабельна
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel