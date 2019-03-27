Сексуальная Кайли Дженнер произвела фурор редким фото без макияжа

Американская супермодель Кайли Дженнер, признанная недавно самой молодой миллиардершей в мире, вызвала восторг своих поклонников в Instagram редким фото без макияжа.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала снимок из спальни, на котором запечатлена без привычного мейкапа, прически и эффектной одежды. Всего за сутки фото собрало 5,5 млн лайков.

"Кожа", - коротко прокомментировала свой пост Дженнер. Вполне вероятно, что опубликованное фото стало своеобразным ответом на частые просьбы фолловеров "показать себя настоящей".

Пост модели вызвал волну восторга: "Я всегда говорила, что она невероятная красотка", "Вот это я понимаю", "Шикарная", "Так намного лучше. Вы неотразима", - указали под снимком Дженнер.

Всего в дискуссиях приняли участие почти 100 тыс. пользователей сети.

Как сообщал OBOZREVATEL,в 2018 году Кайли попала в список Forbes,как самая молодая self-made предпринимательница и украсила обложку августовского номера журнала.

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