"Сексуальная фигурка!" Кароль взбудоражила сеть фото без белья

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без белья. На черно-белом снимке она позировала в футболке, демонстрируя шикарное тело.

Фото Кароль разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Фолловеры артистки оставили ей сотни комплиментов.

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"Потрясающая, прелестная, красивая фотография. Сексуальная фигурка", "Такая нежная", "Мурашки по коже", "Какая ты красивая", "Тина, ты само очарование", "Нереальная", "Затуманила мой разум", - пишут в сети.

Отметим, что Кароль часто радует поклонников пикантными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль сверкнула пышной грудью в коротком топе без нижнего белья, вызвав у фанатов головокружение.

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