"Сексуальная фигурка!" Кароль взбудоражила сеть фото без белья

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без белья. На черно-белом снимке она позировала в футболке, демонстрируя шикарное тело.
Фото Кароль разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Фолловеры артистки оставили ей сотни комплиментов.
"Потрясающая, прелестная, красивая фотография. Сексуальная фигурка", "Такая нежная", "Мурашки по коже", "Какая ты красивая", "Тина, ты само очарование", "Нереальная", "Затуманила мой разум", - пишут в сети.
Отметим, что Кароль часто радует поклонников пикантными фото.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль сверкнула пышной грудью в коротком топе без нижнего белья, вызвав у фанатов головокружение.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!