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Сексуальная Деми Роуз восхитила фанов горячими снимками в бикини

4.7тЧитать материал на украинском

Популярная британская супермодель Деми Роуз, известная благодаря таблоидам как "копия Ким Кардашьян", восхитила фанов горячими снимками в бикини.

На личной странице в Instagram 23-летняя модель вспомнила, как проводила отпуск в Таиланде. На одном из фото Роуз показалась в фиолетовом латексном купальнике, который подчеркнул ее пышные формы.

"Запишите мой номер в свою Моторолу", - пошутила под снимком модель.

Менее чем за сутки фотография Деми Роуз собрала без малого 300 тыс. лайков. В комментариях фолловеры модели не стали скрывать восторга.

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"Богиня", "Идеальная женщина", "Ни разу не встречал ничего подобного, ты просто космос", "Невероятно сексуальная", "Грудь - мечта", - отметили под снимками британки.

🌊 @ger.arte

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Lost in paradise 🏝

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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Персона
Деми Роуз
Тег
модель
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