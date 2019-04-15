"Сексуальная!" 42-летняя звезда "Квартала" засветила грудь в пикантной фотосессии

Актриса студии "Квартал 95", 42-летняя Елена Кравец впечатлила сеть сексуальным фото.
Так, звезда позировала на камеру в белой рубашке с расстегнутыми пуговицами в зоне декольте, таким образом засветив грудь. Снимок был опубликован на официальной странице студии в Instagram.
5-й юбилейный сезон Лиги Смеха открыт! Было смешно, ярко и порой довольно неожиданно! Год обещает быть интересным и богатым на новые форматы, лица, решения и членов жюри😉. Сегодня побывала в роли члена жюри- джокера в платье под названием "50 оттенков серого" - невероятно нежном и уютном от @thecoat_official. Спасибо всем. Это любовь. ♥️
Отметим, что поклонники пришли в восторг от снимка, на котором запечатлена Кравец. Они засыпали ее комплиментами.
"Волшебная", "Сексуальная", "Принцесса", "Как молодое вино, с каждым днем все лучше", "Классная", — прокомментировали публикацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса студии "Квартал 95", 42-летняя Елена Кравец впечатлила публику смелым вечерним образом. Так, артистка позировала на камеру в полностью прозрачном платье, которое сексуально оголило ее тело.
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