"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Украинскую певицу Веру Брежневу, которая переехала жить в Россию, раскритиковали в сети из-за новых откровенных фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала вместе с подругой в соблазнительном черном боди.

"Тот случай, когда у красивого человека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души день рождения! Горжусь, люблю, обожаю наше время вместе и посылаю поцелуи туда, где ты сейчас. Хотя там, как всегда "столько дел", — написала Брежнева.

Вера Брежнева Фото из Instagram

Вера Брежнева с подругой Фото из Instagram

Вера Брежнева с подругой Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Они написали много негативных комментариев.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Веры Брежневой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позировала на фоне роскошного красного авто.

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