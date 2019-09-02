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2 сентября • обновлено в 11:31
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"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

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Украинскую певицу Веру Брежневу, которая переехала жить в Россию, раскритиковали в сети из-за новых откровенных фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала вместе с подругой в соблазнительном черном боди.

"Тот случай, когда у красивого человека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души день рождения! Горжусь, люблю, обожаю наше время вместе и посылаю поцелуи туда, где ты сейчас. Хотя там, как всегда "столько дел", — написала Брежнева.

"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Вера Брежнева

Фото из Instagram

"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Вера Брежнева с подругой

Фото из Instagram

"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Вера Брежнева с подругой

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Они написали много негативных комментариев.

"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото
"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото
"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото
"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото
"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото
"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото
"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Веры Брежневой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Вера Брежнева засветила грудь

Фото из Instagram

"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Вера Брежнева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Полуобнаженная Вера Брежнева

Фото из Instagram

"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Соблазнительная Вера Брежнева

Фото из Instagram

"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Вера Брежнева в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позировала на фоне роскошного красного авто.

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Персона
Вера Брежнева
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