"Сексом здесь не пахнет!" Брежнева нарвалась на критику из-за откровенных фото

Украинскую певицу Веру Брежневу, которая переехала жить в Россию, раскритиковали в сети из-за новых откровенных фото.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала вместе с подругой в соблазнительном черном боди.
"Тот случай, когда у красивого человека и душа красивая! А сегодня у обладательницы этой красивой души день рождения! Горжусь, люблю, обожаю наше время вместе и посылаю поцелуи туда, где ты сейчас. Хотя там, как всегда "столько дел", — написала Брежнева.
Вера Брежнева
Фото из Instagram
Вера Брежнева с подругой
Фото из Instagram
Вера Брежнева с подругой
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Они написали много негативных комментариев.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Веры Брежневой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Вера Брежнева засветила грудь
Фото из Instagram
Вера Брежнева продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Вера Брежнева сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Полуобнаженная Вера Брежнева
Фото из Instagram
Соблазнительная Вера Брежнева
Фото из Instagram
Вера Брежнева в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.
Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позировала на фоне роскошного красного авто.
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