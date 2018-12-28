''Сексистская несправедливость'': Полякова поделилась необычным желанием на Новый год

Украинская певица Оля Полякова поделилась необычным желанием на Новый год. Она заявила, что хочет чтобы изобрели "таблетку молодости для женщин".

Полякова отметила, что возраст мужчины не так важен, как возраст женщины. Об этом пишет издание Вести.

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"Я мечтаю, чтобы придумали таблетку молодости для женщин. Почему не для мужчин? Возраст для мужчины не так важен. Они красавчики в любом возрасте. Мужчина может позволить себе выглядеть как угодно. А женщина – не может. Вот в этом такая ужасная сексистская несправедливость! Наверное, нам должно быть все равно, и мы могли бы плевать на свой внешний вид, но мы должны быть свежи, как розы, стройны, как кипарисы, и, конечно же, это огромный труд. И хотелось бы, чтобы это не стоило так дорого и не требовало стольких усилий! Просто съела какую-то таблетку – и все: свежа и молода!", – говорит Певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова рассказала о неприятном инциденте, случившимся с ней за пару часов до корпоратива. Певица получила травму и очутилась в больнице