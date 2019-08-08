"Секси-подружки!" Экс-жена и дочь Потапа восхитили сеть полуголым фото

Бывшая жена украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая с дочерью Натальей предстали перед поклонниками в откровенных купальниках.

Соответствующее фото опубликовала на своей странице в Instagram дочь Ирины. "Люблю тебя очень! Ты так заслужила на этот отдых, моя конфетка", — написала Наталья.

Ирина Горовая с дочерью Фото из Instagram

Ирина Горовая с дочерью Фото из Instagram

Пользователи сети расхвалили звездное семейство за смелый снимок.

Ирина Горовая с дочерью Фото из Instagram

Ирина Горовая с дочерью Фото из Instagram

Ирина Горовая с дочерью Фото из Instagram

Ирина Горовая с дочерью Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Потапа похвасталась сексуальным телом без одежды. Она выложила пикантное фото, на котором изображена в откровенном купальнике, что полностью оголяет ее "пятую точку".

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