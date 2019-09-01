"Секси": мокрая солистка KAZKA взбудоражила сеть пикантным фото

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая поделилась с поклонниками пикантным фото в бассейне.

Мокрая звезда позировала в купальнике, вылезая из воды, а соответствующий снимок опубликовала на своей странице в Instagram.

"Слишком крута для школы", – подписала Зарицкая в честь Дня знаний, порадовавшись, что больше не приходится ходить в учебное заведение.

Мокрая Александра Зарицкая instagram /kazka.band

Поклонники певицы были в восторге от фото без одежды. "Ты красивая и секси", "Очки сказочные", "Красиво", "Реально крутая", – написали в комментариях.

Александра Зарицкая instagram /kazka.band

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкой исполнилось 27 лет. Мы собрали для читателей пикантные фото певицы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram