"Секси": мокрая солистка KAZKA взбудоражила сеть пикантным фото

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая поделилась с поклонниками пикантным фото в бассейне.
Мокрая звезда позировала в купальнике, вылезая из воды, а соответствующий снимок опубликовала на своей странице в Instagram.
"Слишком крута для школы", – подписала Зарицкая в честь Дня знаний, порадовавшись, что больше не приходится ходить в учебное заведение.
Мокрая Александра Зарицкая
instagram /kazka.band
Поклонники певицы были в восторге от фото без одежды. "Ты красивая и секси", "Очки сказочные", "Красиво", "Реально крутая", – написали в комментариях.
Александра Зарицкая
instagram /kazka.band
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкой исполнилось 27 лет. Мы собрали для читателей пикантные фото певицы.
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