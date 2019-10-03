"Секси красотка": Тодоренко сверкнула грудью в откровенном наряде

Украинская телеведущая Регина Тодоренко сразила поклонников откровенным нарядом.

Так, она появилась на церемонии вручения российской премии "ТЭФИ" в черном мини-платье с огромными рукавами и квадратным декольте, засветив грудь. Свой образ звезда дополнила черными туфлями и украшениями.

"Благодарю всех, кто голосовал за меня. И безмерное спасибо всей моей аудитории, которая радуется за меня и поддерживает", — написала Тодоренко. Отметим, что она стала победителем в номинации "Ведущий утренней программы".

Регина Тодоренко Фото из Instagram

Регина Тодоренко на премии "ТЭФИ" Фото из Instagram

Регина Тодоренко в откровенном платье Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Регины. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

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