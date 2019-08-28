"Секси!" Кароль без белья возбудила фанатов огромной грудью

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Звезда часто показывает роскошную фигуру на фотографиях. В этот раз она продемонстрировала огромную грудь в платье, под которым не было белья.

Также она опубликовала фото, на котором позировала в свитере на фоне трейлера, показав стройные ноги. Поклонники были в восторге от горячих кадров с Кароль.

Кароль показала пышную грудь сторис

"Очень красивая", "Ну это уже прям очень. Как можно быть такой", "Забыла, как дышать", "Секси", "Чуть с кровати не упала", "Просто эталон женской красоты, естественности, женственности и сексуальности", – отреагировали фанаты.

Кароль показала стройные ноги instagram /tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль взбудоражила сеть снимком в белье, позируя на кровати.

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