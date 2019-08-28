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"Секси!" Кароль без белья возбудила фанатов огромной грудью

3.2т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Звезда часто показывает роскошную фигуру на фотографиях. В этот раз она продемонстрировала огромную грудь в платье, под которым не было белья.

Также она опубликовала фото, на котором позировала в свитере на фоне трейлера, показав стройные ноги. Поклонники были в восторге от горячих кадров с Кароль.

Кароль показала пышную грудь

Кароль показала пышную грудь

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"Очень красивая", "Ну это уже прям очень. Как можно быть такой", "Забыла, как дышать", "Секси", "Чуть с кровати не упала", "Просто эталон женской красоты, естественности, женственности и сексуальности", – отреагировали фанаты.

Кароль показала стройные ноги

Кароль показала стройные ноги

instagram /tina_karol

"Секси!" Кароль без белья возбудила фанатов огромной грудью
"Секси!" Кароль без белья возбудила фанатов огромной грудью
"Секси!" Кароль без белья возбудила фанатов огромной грудью
"Секси!" Кароль без белья возбудила фанатов огромной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль взбудоражила сеть снимком в белье, позируя на кровати.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота
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