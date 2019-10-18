"Секси!" Дорофеева завела сеть голыми ягодицами

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников новым пикантным кадром.
Так, на снимке, опубликованном в Instagram, звезда стоит на сцене в откровенном боди и чулках в сетку спиной к объективу, демонстрируя подтянутые ягодицы.
Пикантность кадру добавляет черно-белый тон и дерзкая стойка певицы перед коллегой Позитивом (Алексей Завгородний).
Надя Дорофеева в откровенном образе
instagram/nadyadorofeeva
Дорофеева завела поклонников откровенным концертным образом. В комментариях ее засыпали восторженными отзывами.
"Ааа, фотка! Надюша, удачи вам. Вы лучшие и всегда на высоте", "Фото огонь", "Секси", "Фотка шик", – отреагировали пользователи.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети.
Надя Дорофеева в белье
instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева на отдыхе
instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева в купальнике
instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева на пляже
instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева - пикантный образ
instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева на съемках в белье
instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева - экстравагантный образ
instagram/nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.
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