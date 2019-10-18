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18 октября • обновлено в 05:40
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"Секси!" Дорофеева завела сеть голыми ягодицами

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Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников новым пикантным кадром.

Так, на снимке, опубликованном в Instagram, звезда стоит на сцене в откровенном боди и чулках в сетку спиной к объективу, демонстрируя подтянутые ягодицы.

Пикантность кадру добавляет черно-белый тон и дерзкая стойка певицы перед коллегой Позитивом (Алексей Завгородний).

Надя Дорофеева в откровенном образе

Надя Дорофеева в откровенном образе

instagram/nadyadorofeeva

Дорофеева завела поклонников откровенным концертным образом. В комментариях ее засыпали восторженными отзывами.

"Ааа, фотка! Надюша, удачи вам. Вы лучшие и всегда на высоте", "Фото огонь", "Секси", "Фотка шик", – отреагировали пользователи.

"Секси!" Дорофеева завела сеть голыми ягодицами
"Секси!" Дорофеева завела сеть голыми ягодицами
"Секси!" Дорофеева завела сеть голыми ягодицами

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети.

Надя Дорофеева в белье

Надя Дорофеева в белье

instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева на отдыхе

Надя Дорофеева на отдыхе

instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в купальнике

Надя Дорофеева в купальнике

instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева на пляже

Надя Дорофеева на пляже

instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева - пикантный образ

Надя Дорофеева - пикантный образ

instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева на съемках в белье

Надя Дорофеева на съемках в белье

instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева - экстравагантный образ

Надя Дорофеева - экстравагантный образ

instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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Персона
Надя Дорофеева
Теги
Красота шоу-бизнес концерт
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