"Секси, аж челюсть упала!" Кароль поразила сеть соблазнительной фигурой

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", в шестом эфире сразила поклонников соблазнительным образом.

Так, звезда вышла на танцевальный паркет в черном платье с глубоким вырезом и разрезом от бедра. Соответствующее фото и видео были опубликованы в сети (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Тина Кароль на "Танці з зірками" Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль ина Кароль

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового образа Тины. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль удивила поклонников необычным образом. Она снялась в фильме "Бывшие", где предстала брюнеткой с короткими волосами.

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