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30 сентября • обновлено в 09:40
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"Секси, аж челюсть упала!" Кароль поразила сеть соблазнительной фигурой

3.8т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", в шестом эфире сразила поклонников соблазнительным образом.

Так, звезда вышла на танцевальный паркет в черном платье с глубоким вырезом и разрезом от бедра. Соответствующее фото и видео были опубликованы в сети (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Тина Кароль на

Тина Кароль на "Танці з зірками"

Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль

Соблазнительная Тина Кароль

ина Кароль

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового образа Тины. Они засыпали ее комплиментами.

"Секси, аж челюсть упала!" Кароль поразила сеть соблазнительной фигурой
"Секси, аж челюсть упала!" Кароль поразила сеть соблазнительной фигурой
"Секси, аж челюсть упала!" Кароль поразила сеть соблазнительной фигурой
"Секси, аж челюсть упала!" Кароль поразила сеть соблазнительной фигурой
"Секси, аж челюсть упала!" Кароль поразила сеть соблазнительной фигурой
"Секси, аж челюсть упала!" Кароль поразила сеть соблазнительной фигурой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль удивила поклонников необычным образом. Она снялась в фильме "Бывшие", где предстала брюнеткой с короткими волосами.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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