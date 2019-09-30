"Секси, аж челюсть упала!" Кароль поразила сеть соблазнительной фигурой

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", в шестом эфире сразила поклонников соблазнительным образом.
Так, звезда вышла на танцевальный паркет в черном платье с глубоким вырезом и разрезом от бедра. Соответствующее фото и видео были опубликованы в сети (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Тина Кароль на "Танці з зірками"
Фото из Instagram
Соблазнительная Тина Кароль
ина Кароль
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового образа Тины. Они засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль удивила поклонников необычным образом. Она снялась в фильме "Бывшие", где предстала брюнеткой с короткими волосами.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!