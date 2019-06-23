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"Секси амазонка!" Никитюк сверкнула грудью в необычном месте и вызвала ажиотаж

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Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком, на котором продемонстрировала пышную грудь.

В жаркие летние дни она отправилась на природу, где позировала в зарослях камыша в топе с очень глубоким декольте и коротенькой юбке, а фото опубликовала в Instagram.

"Украина. Лето", – кратко описала она красочный снимок, добавив хештег о том, что путешествует.

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Поклонники были в восторге от горячего фото телезвезды, ведь в этом наряде она выглядит очень соблазнительно и ярко. Многие ее даже сравнили с русалкой из-за распущенных волос, а также удивились, зачем она полезла в камыши.

"Бомбиссимо", "Заманивает в камыши, знаем мы таких", "Леся, ты чего в камыши залезла", "Пиявки, кругом пиявки", "Вы так меня вдохновляете! На вас смотришь, и хочется жить и радоваться жизни! Спасибо вам", "Ого, русалка", "Амазонка", "Ну ты просто секси", – отреагировали многочисленные поклонники.

"Секси амазонка!" Никитюк сверкнула грудью в необычном месте и вызвала ажиотаж
"Секси амазонка!" Никитюк сверкнула грудью в необычном месте и вызвала ажиотаж
"Секси амазонка!" Никитюк сверкнула грудью в необычном месте и вызвала ажиотаж
"Секси амазонка!" Никитюк сверкнула грудью в необычном месте и вызвала ажиотаж

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram@lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк восхитила сеть ярким снимком в купальнике, который подчеркнул ее пышную грудь.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесфотографии
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