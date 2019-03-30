Секса нет: Тодоренко заявила о проблемах с Топаловым

Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что после рождения ребенка не исполняет супружеский долг.

Об этом она рассказала в эфире шоу "Пятница с Региной" певице, экс-участнице группы "ВИА Гра" Анне Седоковой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Когда ты родила и тебе кажется, что ты святая. Все в мире вокруг розовое, такое пушистое и белое. И ты как Мадонна с ребенком. Какой муж? Какой секс вообще? Как не забыть об этом? Как себе напомнить", — спросила Тодоренко у Седоковой.

Регина Тодоренко и Анна Седокова скриншот

Певица посоветовала читать письма, которые пишут Владу Топалову поклонницы, что поможет мотивировать ее на исполнение своих обязанностей. На что телеведущая призналась, что имеет пароль от его Instagram.

"Иногда я читаю, что пишут ему женщины. Мотивирует, я поняла о чем ты. Я хочу скорее выполнить супружеский долг. Все, давай выйдем быстренько и я пошла", – пошутила Регина и покинула комнату.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.

Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.

Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что подкосил рабочий график.

В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.

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