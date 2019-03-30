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Секса нет: Тодоренко заявила о проблемах с Топаловым

3.1тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что после рождения ребенка не исполняет супружеский долг.

Об этом она рассказала в эфире шоу "Пятница с Региной" певице, экс-участнице группы "ВИА Гра" Анне Седоковой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Когда ты родила и тебе кажется, что ты святая. Все в мире вокруг розовое, такое пушистое и белое. И ты как Мадонна с ребенком. Какой муж? Какой секс вообще? Как не забыть об этом? Как себе напомнить", — спросила Тодоренко у Седоковой.

Регина Тодоренко и Анна Седокова

Регина Тодоренко и Анна Седокова

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Певица посоветовала читать письма, которые пишут Владу Топалову поклонницы, что поможет мотивировать ее на исполнение своих обязанностей. На что телеведущая призналась, что имеет пароль от его Instagram.

"Иногда я читаю, что пишут ему женщины. Мотивирует, я поняла о чем ты. Я хочу скорее выполнить супружеский долг. Все, давай выйдем быстренько и я пошла", – пошутила Регина и покинула комнату.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Регина ТодоренкоВлад ТопаловАнна Седокова
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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