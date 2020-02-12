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12 февраля • обновлено в 15:52
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"Секса не было": экс-невеста Козловского высказалась о его ориентации. Певец ответил

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Экс-невеста певца Виталия Козловского, ведущая Рамина Эсхакзай поделилась интимными подробностями жизни с музыкантом. Так, она заявила о том, что мужчина скупился на подарки.

Сам артист назвал высказывания девушки "дешевым пиаром" и отметил, что не намерен обращать на это внимания, пишет "ТСН".

Рамина и Виталий Козловский

Рамина и Виталий Козловский

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По словам девушки, все деньги, подаренные на свадьбу, Козловский планировал забрать себе.

"Я вкладываю деньги, поэтому давай с тобой напишем список, кто какие подарки забирает. Если мои гости дарят что-то девичье, то это тебе. Если деньги — это мне". Плюс он мне сказал, что у него более состоятельные друзья, чем у меня. И это будет справедливо. Я это сказала маме, и она ответила, что не придет ни на какую свадьбу. Вот в этот момент я поняла, что что-то пошло не так", — откровенно рассказала ведущая.

Рамина и Виталий Козловский

Рамина и Виталий Козловский

"Все, что между нами было — это была игра с моей стороны. Потому что когда я тебя целовал, когда делал тебе предложение, я делал это наперекор девушке, с которой я длительное время вместе. И я нашел тебя, чтобы ее позлить", — так сказал Виталий Рамине по ее словам.

Также, она прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации Козловского.

"Что я скажу — секса у нас не было. Нетрадиционной он ориентации или нет — я не видела", — также заявила Рамина.

Рамина и Виталий Козловский

Рамина и Виталий Козловский

Певец не остался в стороне и ответил на высказывания бывшей невесты.

"Не считаю достойным даже обращать на это внимание. Во-первых, в прошлом это был мой выбор, и сейчас говорить о своем собственном выборе плохо - это не уважать себя. Во-вторых, я сейчас не одинок. И копаться в отношениях, которые я оставил в далеком прошлом - значит не уважать свою личную жизнь сегодня. Мои приоритеты сейчас: заниматься своим творчеством, строить планы и жить так, чтобы мои родители, моя любимая, и в будущем - мои дети чувствовали себя со мной уверенно, как за каменной стеной. И были защищены от всякой грязи. Для этого я буду прилагать максимум усилий. А чей-то дешевый пиар, сплетни и переворачивания "грязного белья" - не мой приоритет. Мне это не интересно", - сказал Козловский.

Виталий Козловский

Виталий Козловский

Как ранее писал OBOZREVATEL, Рамина Эсхакзай высмеяла нежности своего бывшего возлюбленного с молодой украинской моделью. Козловский похвастался в сети снимками с девушкой, которые с иронией прокомментировала его бывшая.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Рамина Эсхакзай Виталий Козловский
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну так виталя ведет себя как классический пассивный гомодрила - берет любые подарки и не только....
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Это все нюансы.нам это не понять.
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