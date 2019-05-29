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"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

2.1тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, поделилась с поклонниками соблазнительным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в серой кофте с очень глубоким декольте, да еще и без белья. Свой образ Лорак дополнила штанами кофейного цвета и туфлями.

"Твое внимание бесценно. Моя любовь бесконечна", — лаконично подписала снимок певица.

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Ани Лорак

Фото из Instagram

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Ани Лорак засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Ани Лорак засветила пышную грудь

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали, что фото "слишком вульгарное".

"Грудь напоказ — кошмар", "Не понимаю, зачем выставлять такие фото? Может я отстала от жизни? Грудь без бюстгальтера — это новая мода такая?", "Тебе не идет вульгарность — это не твое", "Секса хочешь? Потому что по-другому это вульгарное фото не описать", — прокомментировали люди.

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью
"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью
"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью
"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью
"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью
"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью
"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ани Лорак, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Ани Лорак засветила грудь

Фото из Instagram

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Ани Лорак сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Ани Лорак в соблазнительном купальнике

Фото из Instagram

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Чувственная Ани Лорак

Фото из Instagram

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Ани Лорак в соблазнительном купальнике

Фото из Instagram

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Ани Лорак в халате

Фото из Instagram

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Ани Лорак в пикантном платье

Фото из Instagram

"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Соблазнительная Ани Лорак

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак вызвала волну критики в сети новым фото. Так, пользователи Instagram обвинили певицу в излишней любви к фотошопу.

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Автор
Ани ЛоракАни Лорак
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