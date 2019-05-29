"Секса хочешь?" Ани Лорак оскандалилась снимком с обнаженной грудью

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, поделилась с поклонниками соблазнительным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в серой кофте с очень глубоким декольте, да еще и без белья. Свой образ Лорак дополнила штанами кофейного цвета и туфлями.

"Твое внимание бесценно. Моя любовь бесконечна", — лаконично подписала снимок певица.

Ани Лорак Фото из Instagram

Ани Лорак засветила пышную грудь Фото из Instagram

Ани Лорак засветила пышную грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали, что фото "слишком вульгарное".

"Грудь напоказ — кошмар", "Не понимаю, зачем выставлять такие фото? Может я отстала от жизни? Грудь без бюстгальтера — это новая мода такая?", "Тебе не идет вульгарность — это не твое", "Секса хочешь? Потому что по-другому это вульгарное фото не описать", — прокомментировали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ани Лорак, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Ани Лорак засветила грудь Фото из Instagram

Ани Лорак сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Ани Лорак в соблазнительном купальнике Фото из Instagram

Чувственная Ани Лорак Фото из Instagram

Ани Лорак в соблазнительном купальнике Фото из Instagram

Ани Лорак в халате Фото из Instagram

Ани Лорак в пикантном платье Фото из Instagram

Соблазнительная Ани Лорак Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак вызвала волну критики в сети новым фото. Так, пользователи Instagram обвинили певицу в излишней любви к фотошопу.

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