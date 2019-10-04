"Секс в чистом виде!" Кароль взволновала поклонников соблазнительным кадром

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", продолжила покорять поклонников роскошным образом.

Практически через неделю после эфира звезда опубликовала новый снимок в соблазнительном платье с очень глубоким декольте и разрезом на ноге от бедра.

Так, звезда позировала возле стены, приняв сексуальную позу, показав подтянутую ногу. Кароль чувственно приоткрыла рот, восхитив поклонников интимностью кадра.

Тина Кароль в соблазнительном образе instagram/tina_karol

"Какой секс", "Это секс в чистом виде", "Слишком горячо стало", "О, эти ножки", "Я влюбилась", "Слишком хот", – отреагировала поклонники.

Соблазнительная Тина Кароль instagram/tina_karol

Тина Кароль с глубоким декольте instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль взбудоражила сеть пикантным кадром в розовом мини, продемонстрировав роскошные формы.

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