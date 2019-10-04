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4 октября • обновлено в 23:40
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"Секс в чистом виде!" Кароль взволновала поклонников соблазнительным кадром

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Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", продолжила покорять поклонников роскошным образом.

Практически через неделю после эфира звезда опубликовала новый снимок в соблазнительном платье с очень глубоким декольте и разрезом на ноге от бедра.

Так, звезда позировала возле стены, приняв сексуальную позу, показав подтянутую ногу. Кароль чувственно приоткрыла рот, восхитив поклонников интимностью кадра.

Тина Кароль в соблазнительном образе

Тина Кароль в соблазнительном образе

instagram/tina_karol

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"Какой секс", "Это секс в чистом виде", "Слишком горячо стало", "О, эти ножки", "Я влюбилась", "Слишком хот", – отреагировала поклонники.

"Секс в чистом виде!" Кароль взволновала поклонников соблазнительным кадром
"Секс в чистом виде!" Кароль взволновала поклонников соблазнительным кадром
"Секс в чистом виде!" Кароль взволновала поклонников соблазнительным кадром
Соблазнительная Тина Кароль

Соблазнительная Тина Кароль

instagram/tina_karol

Тина Кароль с глубоким декольте

Тина Кароль с глубоким декольте

instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль взбудоражила сеть пикантным кадром в розовом мини, продемонстрировав роскошные формы.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота
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