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4 декабря • обновлено в 08:18
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"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди

3.5т
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Украинская певица Тина Кароль опубликовала новое пикантное фото, на котором показала соблазнительную фигуру.

Снимок, которым артистка поделилась на странице в Instagram, буквально взорвал сеть. Подписчики принялись засыпать Кароль комплиментами и комментариями.

Тина Кароль

Тина Кароль

Инстаграм

Новости
"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде

На фотографии Тина сфотографирована в откровенном наряде: черном боди с глубоким декольте и прозрачным вставками.Также на снимке певица демонстрирует чувственные изгибы, которые придают фото пикантности. Завершением образа стали влажные волосы.

Тина Кароль

Тина Кароль

Инстаграм

Поклонники не смогли скрыть своего восторга от нового кадра Кароль:

"Богиня", "И тут у меня пропал дар речи", "Держите меня, я падаю", "Тина, это разрыв", "Стало жарко", "Это очень секси".

"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди
"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди
"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди
"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди
"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди
"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди
"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди
"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди
"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Тина Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде. На снимках звезда позирует в обтягивающем платье от французского бренда Mugler.

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Автор
Анна Михно
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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