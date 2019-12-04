"Секс в чистом виде": Кароль ошарашила откровенным фото в боди

Украинская певица Тина Кароль опубликовала новое пикантное фото, на котором показала соблазнительную фигуру.

Снимок, которым артистка поделилась на странице в Instagram, буквально взорвал сеть. Подписчики принялись засыпать Кароль комплиментами и комментариями.

Тина Кароль Инстаграм

На фотографии Тина сфотографирована в откровенном наряде: черном боди с глубоким декольте и прозрачным вставками.Также на снимке певица демонстрирует чувственные изгибы, которые придают фото пикантности. Завершением образа стали влажные волосы.

Тина Кароль Инстаграм

Поклонники не смогли скрыть своего восторга от нового кадра Кароль:

"Богиня", "И тут у меня пропал дар речи", "Держите меня, я падаю", "Тина, это разрыв", "Стало жарко", "Это очень секси".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Тина Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде. На снимках звезда позирует в обтягивающем платье от французского бренда Mugler.

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