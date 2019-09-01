"Секс!" Цибульская сверкнула пышной грудью и вызвала ажиотаж в сети

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская взбудоражила сеть фото, на котором позировала в купальнике.

На своей странице в Instagram она поздравила соответствующим снимком мужа с днем рождения, вызвав ажиотаж среди поклонников пышной грудью.

"С днем рождения, муж. Ты действительно, как последний день лета. Теплый, добрый, но с осенним характером. Жизнь – это не слова, а истории, которые мы переживаем. Пусть их будет много, чтобы, как бахнет тебе 100, ты не бубнил, а рассказывал праправнукам, что бабуля твоя – кипяток", – трогательно написала она.

Оля Цибульская сверкнула грудью instagram.com/cybulskaya

"Супер! Обожаю Цибульскую за ее искренность, подлинность и веселый характер", "Как всегда, непревзойденно", "Красотка", "Секс, конечно", "Стриптиз", – отреагировали поклонники.

Цибульская с флагом Украины instagram.com/cybulskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Цибульская взбудоражила сеть фото, на котором позировала в платье с глубоким декольте.

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