"Секс!" Цибульская сверкнула пышной грудью и вызвала ажиотаж в сети

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская взбудоражила сеть фото, на котором позировала в купальнике.
На своей странице в Instagram она поздравила соответствующим снимком мужа с днем рождения, вызвав ажиотаж среди поклонников пышной грудью.
"С днем рождения, муж. Ты действительно, как последний день лета. Теплый, добрый, но с осенним характером. Жизнь – это не слова, а истории, которые мы переживаем. Пусть их будет много, чтобы, как бахнет тебе 100, ты не бубнил, а рассказывал праправнукам, что бабуля твоя – кипяток", – трогательно написала она.
Оля Цибульская сверкнула грудью
instagram.com/cybulskaya
"Супер! Обожаю Цибульскую за ее искренность, подлинность и веселый характер", "Как всегда, непревзойденно", "Красотка", "Секс, конечно", "Стриптиз", – отреагировали поклонники.
Цибульская с флагом Украины
instagram.com/cybulskaya
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Цибульская взбудоражила сеть фото, на котором позировала в платье с глубоким декольте.
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