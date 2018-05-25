Секс-террорист: кто такой Харви Вайнштейн и кого он обидел

Решение американского продюссера Харви Вайнштейна сдаться полиции, а также его арест еще раз подтверждают пословицу о том, что все тайное становится явным.

История с домагательствами может закончиться для Вайнштейна пожизненным сроком.

OBOZREVATEL рассказывает, кто такой Харви Вайнштейн и кто пожаловался на домагания после многих лет вынужденного молчания.

Вайнштейн: большой босс, которого боялись

Харви Вайнштейн был сооснователем кинокомпании Miramax Films, выпустившей сотни известных фильмов, благодаря которым многие голливудские актеры стали настоящими звездами. До скандала с домогательствами, который лишил Вайнштейна доброго имени и большой доли доходов, он вместе с братом был совладельцем компании The Weinstein Company.

Харви и Боб Вайнштейны

Также он являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоевывали премию "Оскар" в разных номинациях, в том числе как лучший фильм. Например, Вайнштейн - лауреат премий "Оскар" и BAFTA за фильм "Влюбленный Шекспир".

Харви Вайнштейн вырос в еврейской семье из Нью-Йорка. Кроме него в семье был еще один ребенок - его младший брат Боб, которого в октябре 2017 года тоже обвинили в домагательствах и уволили из компании.

Скандал стал активно обсуждаться, благодаря расследованию The New York Times. 5 октября 2017 года газета опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд, в котором та рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна.

Эшли Джадд

Также правозащитник и сын режиссера Вуди Аллена Ронан Фэрроу помог журналистам подготовить расследование. К слову, изначально Фэрроу проводил данное расследование для канала NBC, но руководство не осмелилось выпускать программу в эфир.

Грехи продюсера годами не всплывали в прессе, потому что Харви Вайнштейн нанимал детективов, чтобы шпионить за актрисами, которые могли позже обвинить его в сексуальных домогательствах. Собирать компромат помогали детективные компании Kroll и Black Cube.

После широкой огласки обвинений и увольнения от Харви Вайнштейна ушла жена Джорджина Чапмэн, которая жила с ним в браке с 2007 года. Вместе они воспитывали двоих детей — 7-летнюю дочь и 4-летнего сына.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапмэн

В результате скандала набрала оборотов кампания #MeToo - этот популярный хештег, мгновенно распространился в социальных сетях, подчеркивая осуждение сексуального насилия и домогательств. Считается, что именно в этом смысле данная фраза впервые была использована общественным активистом Тараной Берк, а позднее была популяризована актрисой Алиссой Милано, которая предложила женщинам ставить лайк и делать перепост, чтобы поделиться своим печальным опытом

Кого обидел Вайнштейн?

Как упоминалось выше, первой о домогательствах "известного продюсера", не называя имя Вайнштейна, еще в 2015 году заявила актриса Эшли Джадд ("Амнезия", "Целуя девушек" и "Двойной просчет"). Знаменитость упомянула, что, приехала в Голливуд, чтобы обсудить с ним возможное сотрудничество. Она поднялась к нему в номер, где он предложил ей массаж. Актриса ответила отказом, после чего лишилась каких-либо предложений от компании Вайнштейна.

С домогательствами обвиняемого столкнулась и актриса Роуз Макгоуэн. По ее словам, продюсер также приставал к ней в номере отеля, однако позже уладил конфликт во внесудебном порядке.

Также о домагательствах прессе рассказала актриса Ромола Гарай. Вайнштейн домогался ее, когда ей было 18 лет. Ромола пришла на "персональное интервью" к продюсеру и после общего прослушивания нужно было личное одобрение Харви по кандидатуре на определенную роль.

Ромола Гарай

Тележурналистка и актриса Лорен Сивиан призналась, что почти 10 лет назад Харви Вайнштейн "поймал" ее в холле ресторана, закрытом от других посетителей. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, но Сивиан ответила, что она находится в отношениях. Тогда Харви начал мастурбировать перед ней, пока не достиг оргазма. На следующий день продюсер позвонил Лорен и сказал, что он хорошо провел время.

Актрисе Зои Брок пришлось прятаться от Вайнштейна в ванной. По ее словам, в свои 23 года она познакомилась с продюсером на Каннском кинофестивале - он обманом увез ее в отель, где также последовали настойчивые предложения сделать девушке массаж.

Дочери режиссера Дарио Ардженто, актрисе Азии Ардженто не удалось избежать орального секса с продюсером. Сегодня же актриса признается, что винит себя за недостаточную смелость отбиваться от Вайнштейна.

Актриса Люсия Эванс рассказала журналистам, что продюсер пригласил ее к себе в офис, якобы на встречу, а потом расстегнул штаны и заставил заняться с ним оральным сексом.

Актриса Ума Турман после долгого молчания заявила, что в 90-х Вайнштейн пригласил ее в свой номер в лондонском отеле, где толкнул ее на кровать и "попытался раздеться".

Ума Турман

О негативном опыте общения рассказала и Анджелина Джоли. "У меня был негативный опыт (работы) с Харви Вайнштейном в молодости, и в результате я решила больше никогда не работать с ним и предостерегала тех, кто делал это. Такое отношение к женщинам в любой сфере и в любой стране недопустимо", - говорилось в заявлении Джоли, опубликованном в издании New York Times.

Анджелина Джоли

Актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что когда Вайнштейн утвердил ее на главную роль в фильме, он пригласил ее в своей гостиничный номер, дотронулся до нее руками и попросил сделать ему массаж в спальне.

Гвинет Пэлтроу

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Брэд Питт в свое время вступился за Гвинет Пэлтроу. "У нас был один случай в гостиничном номере. Харви попросил сделать ему массаж, а после набросился на меня. Я была потрясена. Об этом я рассказала Брэду. А когда мы позже встретили Вайнштейна на премьере на Бродвее, Питт сказал: "Если ты когда-нибудь заставишь ее снова чувствовать себя не комфортно, я убью тебя", - рассказала актриса журналистам.