Секс-скандал с Кевином Спейси: суд огласил решение

Американский актер и кинорежиссер Кевин Спейси отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах к подростку.

Как сообщает La Repubblica, 7 января звезда сериала "Карточный домик" появился в суде Массачусетса, где рассматривается дело.

Уточняется, что во время слушаний Спейси не проронил ни слова и лишь еще раз объявил о своей невиновности. Судья огласил актеру запрет на какие-либо коммуникации с предполагаемой жертвой, на что тот лишь кивнул.

Судья назначил начало слушаний на 4 марта. По просьбе адвоката Спейси Алана Джексона он разрешил актеру не появляться на заседании. Если за это время он нарушит закон, его могут задержать на 90 дней без права освобождения под залог.

В случае признания Спейси виновным ему грозит пять лет тюрьмы, а затем его имя занесут в информационную базу данных о секс-преступниках.

Напомним, что бывшая ведущая Хизер Юнру обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына, которая якобы произошла в июле 2016 года в одном из баров Нантакета. В апреле 2018 года прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку в связи с обвинениями в домогательствах.

Позже американский актер Энтони Рэпп выдвинул Спейси подобные обвинения. Якобы звезда домогалась его около 30 лет назад, когда актер был несовершеннолетним. Спейси все отрицал, ответив, что не помнит такого инцидента. Более того, он тогда признался в гомосексуальности.

3 ноября девять человек, которые участвуют в съемках телесериала "Карточный домик", заявили о сексуальных домогательства со стороны актера.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за скандала вокруг актера сериал хотели закрыть после шестого сезона, а в компании Netflix выразили "глубокую озабоченность".