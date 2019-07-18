Секс-скандал с Кевином Спейси неожиданно разрешился

С актера Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах. Прокуратура приняла такое решение "в связи с отсутствием доступа к уликам, на которых строилось обвинение, а также недоступностью показаний предполагаемого потерпевшего".

Речь идет о мобильном телефоне молодого человека, который утверждал, что стал жертвой актера, сообщает CBS.

dw.com

Потерпевшая сторона заявляла, что аппарат утерян и нет возможности отдать его на экспертизу. Из материалов дела следовало, что на телефоне была переписка заявителя с подругой, доказывающая вину Кевина Спейси.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ведущая Хизер Юнру обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына, которая якобы произошла в июле 2016 года. В апреле 2018 года прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку в связи с обвинениями. Позже американский актер Энтони Рэпп выдвинул Спейси подобные обвинения, но актер опроверг это и признался в гомосексуальности.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!