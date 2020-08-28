Секс-символа СССР Кондулайнен выписали из больницы после инсульта

Секс-символа советского кино Елену Кондулайнен, которую ранее госпитализировали с инсультом, выписали из больницы.

Об этом рассказал сотрудник "Театра Луны", в котором выступает актриса, в разговоре с корреспондентом "РИА Новости". Теперь знаменитость восстанавливается после болезни дома.

62-летнюю Кондулайнен госпитализировали 24 июля с подозрением на инсульт. Актрисе стало плохо в ресторане, ее доставили в реанимацию. Позже сообщалось, что знаменитость сломала руку в душе больницы.

Кондулайнен в молодости kino.rambler.ru

Отметим, Елена Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Актриса одной из первых в Союзе стала сниматься обнаженной. Она полностью разделась в фильме "100 дней до приказа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что у ее мамы Александры случился инсульт в оккупированном Крыму.