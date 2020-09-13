Секс-символ "Танців з зірками" Цимбалюк сделал предложение возлюбленной на шоу

Украинский актер, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Черный ворон" Тарас Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине.

Такой романтичный поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками", участником которого он является. Отметим, что после своего выступления Цимбалюк взял букет белых роз из зала и пригласил на сцену возлюбленную. После чего стал на одно колено и подарил ей кольцо (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Солнышко, я тебя очень сильно люблю. Ты меня безумно мотивируешь. Все, что я делаю – с твоей подачи. Знаешь, для меня было бы честью, если бы ты стала моей женой", – сказал Цимбалюк возлюбленной. Девушка расплакалась и ответила "да".

Тарас Цимбалюк сделал предложение своей возлюбленной на "Танцях з зірками". скриншот с видео

Тарас Цимбалюк сделал предложение своей возлюбленной на "Танцях з зірками". скриншот с видео

Тарас Цимбалюк сделал предложение своей возлюбленной на "Танцях з зірками". скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором прямом эфире шоу "Танці з зірками" во время выступления актер Тарас Цимбалюк едва не уронил свою партнершу Яну Заец. Участники демонстрировали страстное танго, однако один трюк они так и не смогли выполнить.