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Секс-символ "Танців з зірками" Цимбалюк сделал предложение возлюбленной на шоу

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
4,3 т.
Секс-символ 'Танців з зірками' Цимбалюк сделал предложение возлюбленной на шоу

Украинский актер, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Черный ворон" Тарас Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине.

Такой романтичный поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками", участником которого он является. Отметим, что после своего выступления Цимбалюк взял букет белых роз из зала и пригласил на сцену свою возлюбленную. После чего стал на одно колено и подарил ей кольцо.

Тарас Цимбалюк сделал предложение своей возлюбленной на "Танцях з зірками"
Тарас Цимбалюк сделал предложение своей возлюбленной на "Танцях з зірками"
Тарас Цимбалюк сделал предложение своей возлюбленной на "Танцях з зірками"

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Как сообщал OBOZREVATEL, во втором выпуске "Танців з зірками" по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули шоумен и ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Также более подробно о том, как прошел второй эфир проекта – читайте здесь.

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