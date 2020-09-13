Секс-символ 'Танців з зірками' Цимбалюк сделал предложение возлюбленной на шоу

Украинский актер, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Черный ворон" Тарас Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине.

Такой романтичный поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками", участником которого он является. Отметим, что после своего выступления Цимбалюк взял букет белых роз из зала и пригласил на сцену свою возлюбленную. После чего стал на одно колено и подарил ей кольцо.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором выпуске "Танців з зірками" по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули шоумен и ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Также более подробно о том, как прошел второй эфир проекта – читайте здесь.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.