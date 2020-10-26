Секс-символ СРСР Светличная обвинила внучку и сына в попытке отравить ее

Секс-символ советского кино Светлана Светличная заявила, что сын с супругой и внучкой пытались отравить ее, чтобы заполучить квартиру в центре Москвы.

Об этом 80-летняя артистка сообщила в эфире телеканала НТВ. По словам Светличной, недавно ее приходила навещать внучка вместе с незнакомыми людьми, а после визита она нашла в квартире шарики ртути и почувствовала резкое недомогание.

"Меня покалечили – у меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно... У меня были моменты, когда я не понимала – что ж я себя так плохо чувствую. И даже было рвотное состояние. А потом я нашла в квартире шарики со смертельно опасной ртутью и почувствовала резкое недомогание", – сказала актриса.

Светличная решила, что перепишет свое завещание, и родственникам ничего не достанется. Близкие актрисы пока никак не отреагировали на ее заявление.

Светлана Светличная сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Богиня: Как я полюбила", "Бриллиантовая рука", "Любить", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Светличная обвинила редактора "Пусть говорят" в краже. Актриса заявила, что решила рассказать телевизионщикам про свой конфликт с внучкой и ее ограбили в собственной квартире на 600 тысяч рублей.