Секс-символ СРСР Светличная госпитализирована с инсультом

Секс-символ советского кино Светлана Светличная госпитализирована в одну из московских больниц с инсультом.

Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов". По словам инсайдеров, 80-летняя артистка вызвала скорую, почувствовав головную боль, а также общую слабость. Врачи диагностировали у Светланы Афанасьевны инсульт и отправили в больницу.

Сейчас звездная пациентка находится под наблюдением специалистов. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Светлана Светличная wikipedia.org

Дебют Светличной в кино состоялся в 1959 году в картине "Колыбельная" Михаила Калика. Кроме того, актриса исполнила одну из главных ролей в фильме "Им покоряется небо" Татьяны Лиозновой. Особую популярность Светличная получила благодаря роли в комедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая. Также артистка сыграла в картинах "Герой нашего времени", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Светличнаязаявила, что сын с супругой и внучкой пытались отравить ее, чтобы заполучить квартиру в центре Москвы.