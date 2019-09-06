"Секс-символ!" Семенович восхитила сеть огромной грудью

39-летняя российская певица Анна Семенович порадовала поклонников очередным фото, на котором продемонстрировала свою пышную грудь.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Шикарная", "Потрясающий образ", "Ох, длинные стройные ножки какие", "На фото прекрасно все", "Отфотошопили хорошо", "Женщина праздник", "Секс-символ", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным фото. В сети неоднозначно отреагировали на артистку. На снимке она позировала в бассейне демонстрируя свою огромную грудь.

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