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8 сентября • обновлено в 11:42
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"Секс-символ!" Семенович восхитила сеть огромной грудью

6.9т Читать материал на украинском

39-летняя российская певица Анна Семенович порадовала поклонников очередным фото, на котором продемонстрировала свою пышную грудь.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Секс-символ!" Семенович восхитила сеть огромной грудью
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Не расстраивайся раньше времени, никто не знает куда ведёт тебя Судьба! Может именно там тебя ждёт истинное счастье🍀 Всем отличной пятницы, чем займётесь сегодня вечерком? 😉👇🏼 Спасибо за шикарную фотосессию в Питере . Макияж и причёска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @morgun.pro Стилист @pavlikova_official Продюссер съёмки @avrorashreder Платье @spiceryspb Шляпа @cocoshnick #анясеменович #питер #певица #ведущая #красиваядевушка #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Шикарная", "Потрясающий образ", "Ох, длинные стройные ножки какие", "На фото прекрасно все", "Отфотошопили хорошо", "Женщина праздник", "Секс-символ", - пишут в сети.

"Секс-символ!" Семенович восхитила сеть огромной грудью
"Секс-символ!" Семенович восхитила сеть огромной грудью
"Секс-символ!" Семенович восхитила сеть огромной грудью
"Секс-символ!" Семенович восхитила сеть огромной грудью

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным фото. В сети неоднозначно отреагировали на артистку. На снимке она позировала в бассейне демонстрируя свою огромную грудь.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Анна Семенович
Место
Россия
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