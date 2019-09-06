"Секс-символ!" Семенович восхитила сеть огромной грудью

39-летняя российская певица Анна Семенович порадовала поклонников очередным фото, на котором продемонстрировала свою пышную грудь.
Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Не расстраивайся раньше времени, никто не знает куда ведёт тебя Судьба! Может именно там тебя ждёт истинное счастье🍀 Всем отличной пятницы, чем займётесь сегодня вечерком? 😉👇🏼 Спасибо за шикарную фотосессию в Питере . Макияж и причёска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @morgun.pro Стилист @pavlikova_official Продюссер съёмки @avrorashreder Платье @spiceryspb Шляпа @cocoshnick #анясеменович #питер #певица #ведущая #красиваядевушка #позитивщики❤️❤️❤️
"Шикарная", "Потрясающий образ", "Ох, длинные стройные ножки какие", "На фото прекрасно все", "Отфотошопили хорошо", "Женщина праздник", "Секс-символ", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным фото. В сети неоднозначно отреагировали на артистку. На снимке она позировала в бассейне демонстрируя свою огромную грудь.
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