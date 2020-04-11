Секс-символ "Квартала" вызвала ажиотаж фото в белье и без макияжа

Актриса студии "Квартал 95", звезда КВН и "Лиги Смеха", а также участница проекта "Женский Квартал" Ирина Сопонару похвасталась стройной фигурой в белье.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Ирина Сопонару Instagram @irinasoponaru

Так, на фотографии Ирина позирует в черном белье, которое подчеркнуло стройную фигуру звезды. Кроме того, в кадре Сопонару появилась без макияжа.

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото знаменитости, и засыпали ее комплиментами.

"Ты красотка", "Богиня!", "Красивое фото и вы просто красавица", "Прекрасное тело", "Богиня худышек", – восхищались поклонники в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Сопонару показала сексуальное стройное тело в мокром купальнике.

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