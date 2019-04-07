Секс-символ 90-х призналась, что выпивает рюмку водки перед каждым концертом

Секс-символ 90-х певица Ирина Салтыкова призналась, что боялась выходить на сцену и для храбрости выпивала стопку водки. Без такой процедуры, по ее словам, не обходилось ни одно выступление.

От пагубной привычки ее уберегла мама, которая запретила ей пить, пишет "StarHit ".

"Я переживала и выпивала рюмку перед выступлением. Становилось легче, и это никак не мешало работе, наоборот, помогало снять стресс", – вспоминает Ирина.

Она отметила, что ее тоже мучал вопрос – как бросить вредную привычку. Отметим, что певица долго боролась с алкоголизмом супруга и ушла от него.

"Когда была молода, то мы пили не пойми что. Думаю, если я сейчас выпью такое, то сразу умру. Могу позволить себе два бокала хорошего красного вина, а вот коньяк, виски и водка мне не нравятся", – говорит певица.

Как ране писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Дана Борисова расплакалась, комментируя смерть популярного певца 90-х Евгения Осина, а певица Ирина Салтыкова обвинила в случившемся государство.

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