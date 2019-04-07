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Секс-символ 90-х призналась, что выпивает рюмку водки перед каждым концертом

3.3тЧитать материал на украинском

Секс-символ 90-х певица Ирина Салтыкова призналась, что боялась выходить на сцену и для храбрости выпивала стопку водки. Без такой процедуры, по ее словам, не обходилось ни одно выступление.

От пагубной привычки ее уберегла мама, которая запретила ей пить, пишет "StarHit ".

Секс-символ 90-х призналась, что выпивает рюмку водки перед каждым концертом
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"Я переживала и выпивала рюмку перед выступлением. Становилось легче, и это никак не мешало работе, наоборот, помогало снять стресс", – вспоминает Ирина.

Она отметила, что ее тоже мучал вопрос – как бросить вредную привычку. Отметим, что певица долго боролась с алкоголизмом супруга и ушла от него.

Секс-символ 90-х призналась, что выпивает рюмку водки перед каждым концертом

"Когда была молода, то мы пили не пойми что. Думаю, если я сейчас выпью такое, то сразу умру. Могу позволить себе два бокала хорошего красного вина, а вот коньяк, виски и водка мне не нравятся", – говорит певица.

Как ране писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Дана Борисова расплакалась, комментируя смерть популярного певца 90-х Евгения Осина, а певица Ирина Салтыкова обвинила в случившемся государство.

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