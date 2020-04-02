Знаменитая певица, звезда 80-х, 53-летняя Саманта Фокс выходит замуж за свою подругу, 45-летнюю Линду Олсен.

Об этом пишет издание The Sun.

Саманта Фокс Instagram @samanthafoxofficial

Так, сообщается, что пара планировала сыграть свадьбу летом в графстве Эссекс, однако из-за пандемии коронавируса торжество пришлось отложить.

"Сэм и Линда так счастливы и хотят провести остаток своей жизни вместе. Они так влюблены и хотят оформить отношения", – говорит инсайдер.

Саманта Фокс и Линда Олсен Instagram @samanthafoxofficial

На своей странице в Instagram Саманта часто делится фотографиями с возлюбленной.

Саманта Фокс и Линда Олсен Instagram @samanthafoxofficial

Известно, что Саманта Фокс совершила каминг-аут в 2003 году, когда начала встречать с женщиной Майрой. С ней певица прожила 12 лет, а в 2015 году Майра умерла от рака.

С Линдой Саманта познакомилась в 2016 году. Женщина стала для знаменитости утешением после смерти возлюбленной.

Саманта Фокс и Линда Олсен Instagram @samanthafoxofficial

Саманта Фокс и Линда Олсен Instagram @samanthafoxofficial

Саманта Фокс и Линда Олсен Instagram @samanthafoxofficial

Саманта Фокс и Линда Олсен Instagram @samanthafoxofficial

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что порноактриса Виена Роуз раскрыла правду о секс-индустрии в США. По ее словам, сейчас индустрия фильмов для взрослых переполнена, поэтому заработки падают.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!