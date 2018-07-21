Секс с Трампом: что известно о скандальной моделе Playboy

Скандальная модель Playboy Карен Макдугал, которая ранее заявила об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом, ранее была учительницей и не собиралась покорять Голливуд.

Так, из открытых источников известно, что будущая звезда выросла в Сойере, штат Мичиган, ходила в школу River Valley High School. В 1989 году она поступила в Ferris State University, намереваясь в дальнейшем посвятить жизнь воспитанию детей и открыть специализированный учебный центр.

После окончания колледжа Карен переехала в Детройт и работала педагогом дошкольного образования.

Карьера модели у Карен началась с победы в конкурсе купальников, который проводился в местном ночном клубе. Оттуда она попала на аналогичный конкурс, проводившийся крупным ритейлером спортивной одежды Venus Swimwear. Красавица выиграла финал штата и участвовала в международном финале во Флориде.

Там ее увидел Дэвид Меси, штатный фотограф Playboy.

А уже в мае 1998-го Хью Хефнер и читатели издания выбрали брюнетку с синими глазами девушкой года. В качестве приза Карен достались $100 тысяч и эксклюзивный кабриолет Shelby Series 1 с номером "PMOY 98". Фотографии Playmate of the Year были опубликованы в июльском номере Playboy, а портрет помещен на обложку.

Как актриса Карен Макдугал известна не многим. Наиболее значимой ролью стала женщина-гладиатор Джессемина в боевике "Гладиатрикс", ремейке ленты Стива Карвера "Арена".

В январе 2018-го модель рассекретила еще одну страницу собственной биографии.

Свою тайную связь с нынешним президентом модель Playboy хранила долгое время. В 2016 году в обмен на денежную компенсацию она подписала договор о неразглашении информации о своем романе с Дональдом Трампом, однако потом потребовала разорвать соглашение и просила у суда разрешения рассказать всю правду.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Федеральное бюро расследований США изъяло у бывшего адвоката президента США Майкла Коэна запись его разговора с Дональдом Трампом о выплате Карен Макдугал.