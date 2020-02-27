Секс на улице, связи с олигархами Путина: чем известна скандальная Настя Рыбка

Скандально известная белоруская эскорт-модель Анастасия Вашукевич, или Настя Рыбка, 27 февраля отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 30 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить самые громкие скандалы, в которых была замешана модель (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Настя Рыбка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Анастасия Рыбка, настоящая фамилия которой – Вашукевич, родом из Бобруйска, Беларусь. Она известна как охотница на миллиардеров и высокопоставленных чиновников, манипулятор общественным мнением.
Еще живя в Беларуси, Рыбка узнала о секс-гуру Алексе Лесли (Александр Кириллов), авторе пособий по пикапу и тренере по соблазнению. После переезда в Москву Рыбка сразу же отправилась на его тренинг и стала добровольной наложницей.
Процесс развития всегда связан с выходом из зоны комфорта. И человек становится успешным, когда это осознает. Осознание заключается в том, что ты получаешь удовольствие, когда находишь места, в которых можешь прокачаться. Так, например, смена обстановки не всегда будет лёгким и приятным процессом, но она очень положительно повлияет на твою мозговую активность. Ты не задумывался о том, что многие люди всю жизнь работают на одной работе, ходят по одному маршруту, другими словами, делают каждый день одно и то же? Со временем пропадает интерес к жизни. Люди перестают думать, перестают радоваться, перестают жить. Вот почему очень важна смена обстановки. В процессе адаптации у человека обостряются все чувства, мозг начинает работать на максимальных оборотах, что положительно сказывается на качестве жизни. Появляются силы, новые увлечения. Появляется интерес. Ты когда-нибудь ездил “дикарями” в незнакомую страну, заранее не планируя маршрут, или место ночевки? У меня много подобных историй. И я хочу сказать, что это нереально мощная прокачка, ахуительный опыт, а также это отлично влияет на способность соблазнения. Как соблазнить девочку, которая во всем лучше вас? У нее было больше любовников, больше любовниц, у нее больше знаний, она чаще путешествовала. Так вот ответ- НИКАК. Вот почему нужно постоянно расширять свои рамки. Зачем засиживаться на одном месте, когда вокруг целый мир? #алекслесли
Прославилась Настя Рыбка в феврале 2018 года после расследования российского оппозиционера Алексея Навального о связях олигарха Олега Дерипаски с вице-премьером России Сергеем Приходько, которые раскрылись после видео, где они оба плавают на яхте и обсуждают вмешательства в выборы в США.
Фильм-расследование Навального назывался "Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника", а основой для него стало видео Рыбки из Instagram и ее книга о соблазнении миллиардера, в которой она якобы описала совместный вояж с Дерипаской и Приходько, изменив их фамилии.
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После выхода расследования Дерипаска подал в суд иск против Рыбки и ее "наставника" Алекса Лесли о защите частной жизни.
Роскомнадзор стал требовать удаления информации о расследовании Навального из СМИ, видеохостинга YouTube и соцсети Instagram.
А сама Настя Рыбка опубликовала в соцсети видеообращение к Дерипаске, где обвинила его и Приходько в групповом изнасиловании, однако позже отказалась от своих слов, сообщив, что это был троллинг.
Однако это был не первый скандал с участием Насти Рыбки. В сентябре 2017 года она с "коллегой" Сашей Травкой (Анастасией Давыдовой) на набережной Тараса Шевченко в Москве занималась сексом с незнакомым мужчиной. Видео попало в сеть, после чего девушки были арестованы на семь суток.
Когда человек знакомится с высочайшими ценностями эмоционального мира, такими как любовь, безумная страсть, он настолько обесценивает объекты мира материального, что готов покончить жизнь самоубийством, потерять весь мир. Потому что все богатства мира кажутся ему ничем в сравнении с тем, что он потерял в эмоциональном мире. Многие люди теряли капитал – и ничего; но мы постоянно слышим, что люди убивают себя, теряя любовь. Почему? Получив однажды ее, любовь, и потеряв впоследствии, они осознают, что без любви мир не мил. Мы понимаем, что объект эмоционального мира гораздо ценнее, чем объект материального. (с) Дневник по соблазнению миллиардера #настярыбка #охотница #мирэмоций #втеме
Затем, в ноябре 2017 года Настя Рыбка и "гарем" ее "тренера" Лесли устроили "голую" акцию в поддержку голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальном насилии.
А 26 февраля 2018-го Анастасия Рыбка и Алекс Лесли были арестованы в Таиланде за нелегальный секс-тренинг. Стоимость тайского секс-тренинга составляла 27 тысяч долларов. Эту сумму Рыбка и Лесли должны были поделить. 27 февраля Рыбка попросила о политическом убежище в США, в обмен на информацию о вмешательстве России в выборы в США.
Настя Рыбка и Алекс Лесли
15 января 2019 года обвиняемые признали себя виновными в привлечении к занятию проституцией, за что были приговорены к условному сроку, после чего были депортированы.
В 2019 году Настя Рыбка и ее "тренер", отбыв условный срок, вышли на свободу. Власти Таиланда депортировали их из страны, но по возвращении в Россию их вновь задержали, на этот раз по подозрению в организации проституции.
Однако до постановления об аресте не дошло. Адвокаты Рыбки и Лесли заявляли, что окончательное обвинение не предъявлено, вынесено предписание о явке по первому вызову. В суде Анастасия извинилась перед Дерипаской: якобы она стала орудием в руках людей, пытавшихся его скомпрометировать, и не думала, что все зайдет так далеко.
Настя Рыбка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рыбка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рыбка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рыбка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рыбка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рыбка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, скандальная модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) намекнула, что президент Беларуси Александр Лукашенко приставил к ней охрану.
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