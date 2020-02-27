Секс на улице, связи с олигархами Путина: чем известна скандальная Настя Рыбка

Скандально известная белоруская эскорт-модель Анастасия Вашукевич, или Настя Рыбка, 27 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 30 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить самые громкие скандалы, в которых была замешана модель (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Настя Рыбка instagram.com/nastya_rybka.ru

Анастасия Рыбка, настоящая фамилия которой – Вашукевич, родом из Бобруйска, Беларусь. Она известна как охотница на миллиардеров и высокопоставленных чиновников, манипулятор общественным мнением.

Еще живя в Беларуси, Рыбка узнала о секс-гуру Алексе Лесли (Александр Кириллов), авторе пособий по пикапу и тренере по соблазнению. После переезда в Москву Рыбка сразу же отправилась на его тренинг и стала добровольной наложницей.

Прославилась Настя Рыбка в феврале 2018 года после расследования российского оппозиционера Алексея Навального о связях олигарха Олега Дерипаски с вице-премьером России Сергеем Приходько, которые раскрылись после видео, где они оба плавают на яхте и обсуждают вмешательства в выборы в США.

Фильм-расследование Навального назывался "Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника", а основой для него стало видео Рыбки из Instagram и ее книга о соблазнении миллиардера, в которой она якобы описала совместный вояж с Дерипаской и Приходько, изменив их фамилии.

После выхода расследования Дерипаска подал в суд иск против Рыбки и ее "наставника" Алекса Лесли о защите частной жизни.

Роскомнадзор стал требовать удаления информации о расследовании Навального из СМИ, видеохостинга YouTube и соцсети Instagram.

А сама Настя Рыбка опубликовала в соцсети видеообращение к Дерипаске, где обвинила его и Приходько в групповом изнасиловании, однако позже отказалась от своих слов, сообщив, что это был троллинг.

Однако это был не первый скандал с участием Насти Рыбки. В сентябре 2017 года она с "коллегой" Сашей Травкой (Анастасией Давыдовой) на набережной Тараса Шевченко в Москве занималась сексом с незнакомым мужчиной. Видео попало в сеть, после чего девушки были арестованы на семь суток.

Затем, в ноябре 2017 года Настя Рыбка и "гарем" ее "тренера" Лесли устроили "голую" акцию в поддержку голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальном насилии.

А 26 февраля 2018-го Анастасия Рыбка и Алекс Лесли были арестованы в Таиланде за нелегальный секс-тренинг. Стоимость тайского секс-тренинга составляла 27 тысяч долларов. Эту сумму Рыбка и Лесли должны были поделить. 27 февраля Рыбка попросила о политическом убежище в США, в обмен на информацию о вмешательстве России в выборы в США.

Настя Рыбка и Алекс Лесли

15 января 2019 года обвиняемые признали себя виновными в привлечении к занятию проституцией, за что были приговорены к условному сроку, после чего были депортированы.

В 2019 году Настя Рыбка и ее "тренер", отбыв условный срок, вышли на свободу. Власти Таиланда депортировали их из страны, но по возвращении в Россию их вновь задержали, на этот раз по подозрению в организации проституции.

Однако до постановления об аресте не дошло. Адвокаты Рыбки и Лесли заявляли, что окончательное обвинение не предъявлено, вынесено предписание о явке по первому вызову. В суде Анастасия извинилась перед Дерипаской: якобы она стала орудием в руках людей, пытавшихся его скомпрометировать, и не думала, что все зайдет так далеко.

Настя Рыбка instagram.com/nastya_rybka.ru

Настя Рыбка instagram.com/nastya_rybka.ru

Настя Рыбка instagram.com/nastya_rybka.ru

Настя Рыбка instagram.com/nastya_rybka.ru

Настя Рыбка instagram.com/nastya_rybka.ru

Настя Рыбка instagram.com/nastya_rybka.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, скандальная модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) намекнула, что президент Беларуси Александр Лукашенко приставил к ней охрану.

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