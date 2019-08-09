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"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом

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Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантными снимками.

На своей странице в Instagram она продемонстрировала фото, на котором позирует в коротких шортиках и топе, которые подчеркивают роскошное тело.

"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом

Фото: instagram/tina_karol

Фанаты оставили под снимком массу восторженных отзывов, отметив, что певица выглядит, как "богиня" и "бомба".

Тина Кароль демонстрирует стройные ноги

Тина Кароль демонстрирует стройные ноги

instagram /tina_karol

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"Богиня", "Уже можно умирать", Тина – для сердца паутина", "Ну жарко", "Горю", "Какие ножки", "Карамелька", "Ты просто бомба", "Вау, секси", – написали поклонники.

Кароль показала подтянутые ягодицы

Кароль показала подтянутые ягодицы

instagram /tina_karol

Кароль соблазняет взглядом

Кароль соблазняет взглядом

instagram /tina_karol

Тина Кароль показала стройную фигуру

Тина Кароль показала стройную фигуру

instagram /tina_karol

Кароль демонстрирует растяжку

Кароль демонстрирует растяжку

instagram /tina_karol

"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом
"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом
"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом
"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом
"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом
"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом
"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль сверкнула пышной грудью в коротком топе без нижнего белья, вызвав у фанатов головокружение.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В обозе похоже дрочат на нее... Обычно на бородатую Кончиту..
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