"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантными снимками.
На своей странице в Instagram она продемонстрировала фото, на котором позирует в коротких шортиках и топе, которые подчеркивают роскошное тело.
Фото: instagram/tina_karol
Фанаты оставили под снимком массу восторженных отзывов, отметив, что певица выглядит, как "богиня" и "бомба".
Тина Кароль демонстрирует стройные ноги
instagram /tina_karol
"Богиня", "Уже можно умирать", Тина – для сердца паутина", "Ну жарко", "Горю", "Какие ножки", "Карамелька", "Ты просто бомба", "Вау, секси", – написали поклонники.
Кароль показала подтянутые ягодицы
instagram /tina_karol
Кароль соблазняет взглядом
instagram /tina_karol
Тина Кароль показала стройную фигуру
instagram /tina_karol
Кароль демонстрирует растяжку
instagram /tina_karol
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль сверкнула пышной грудью в коротком топе без нижнего белья, вызвав у фанатов головокружение.
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