"Секс, горю!" Полуголая Кароль свела с ума фанатов роскошным телом

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантными снимками.

На своей странице в Instagram она продемонстрировала фото, на котором позирует в коротких шортиках и топе, которые подчеркивают роскошное тело.

Фото: instagram/tina_karol

Фанаты оставили под снимком массу восторженных отзывов, отметив, что певица выглядит, как "богиня" и "бомба".

Тина Кароль демонстрирует стройные ноги instagram /tina_karol

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"Богиня", "Уже можно умирать", Тина – для сердца паутина", "Ну жарко", "Горю", "Какие ножки", "Карамелька", "Ты просто бомба", "Вау, секси", – написали поклонники.

Кароль показала подтянутые ягодицы instagram /tina_karol

Кароль соблазняет взглядом instagram /tina_karol

Тина Кароль показала стройную фигуру instagram /tina_karol

Кароль демонстрирует растяжку instagram /tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль сверкнула пышной грудью в коротком топе без нижнего белья, вызвав у фанатов головокружение.

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