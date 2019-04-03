"Секс даже в парке": российский певец похвастался успехами в личной жизни

38-летний певец российский певец Стас Пьеха рассказал об отношениях с женщинами. Он отметил, что в молодости вел достаточно активную сексуальную жизнь и не думал о собственном здоровье.

Так, по его словам, он любит эксперименты в постели, пишет издание "СтарХит".

belnovosti.by

"В моей жизни был секс и в парках, и на крышах. Но это не всегда так здорово, как кажется. Как выяснилось, порой даже не очень безопасно. В парках же собаки ночью гуляют", — поделился певец. — Я за комфорт. Да и никто из девушек давно ничего такого экстремального не предлагал".

Сейчас Пьеха старается больше понять женщин, чтобы избежать конфликтов.

"Я лично никогда не понимаю, что не устраивает девушку. Вроде бы стараюсь всегда себя вести достойно, но все равно обиды, обиды. Как так можно? Я, в общем-то, абсолютно безобидный человек. Но эти женские колебания", - говорит он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский певец и секс-символ Олег Винник поделился откровениями по поводу личной жизни и отношений. Он уточнил, что в любовных делах ведет себя безбашенно.

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