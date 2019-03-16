Сейчас трудно попасть в сердца людей - певец и композитор Эрос Рамазотти

Итальянский певец и композитор Эрос Рамазотти отправляется в новый мировой тур Vita ce n’è World. В его программе запланировано 90 концертов. В октябре этого года артист наведается с лучшими хитами и в киевский Дворец спорта.

Перед началом большого приключения Рамазотти ответил на несколько вопросов о предстоящей поездке, семье и памятных моментах.

- Очередной мировой тур, 90 концертов, легко вам это дается? Готовитесь как-то физически?

- Живой тур - это психическое и физическое напряжение, поэтому важно быть очень внимательным, чтобы понимать, как выдерживать стресс. Но спустя годы он становится почти привычкой. Множество рейсов, отелей, разная еда, много встреч с людьми. Я думаю, что физическая подготовка является основой, особенно если вы путешествуете по всему миру.

- Вы всегда путешествовали по миру с удивительными сценами и всемирно известными музыкантами. Как выглядит сцена тура Vita ce n’è World?

- Сцена представляет собой жизнь. Я всегда хотел улучшить свои шоу, и люди привыкли видеть мою волю к переменам. Каждый момент, концерт за концертом…

- Сколько стран вы посетите в этом туре? В какую из них вам хочется больше всего?

- Я мог бы сказать вам, куда я не поеду (улыбается). В туре я буду почти везде, во многих странах. У меня нет любимой, потому что люди, которые приходят на мои концерты отовсюду - одинаково прекрасны. Нет людей, которое мне нравились бы больше других. Путешествия - это моя страсть, и я пел об этом в "Terra Promessa". Поэтому я должен быть счастлив, что путешествую со своей музыкой.

- Вспомните какой-нибудь особенный эпизод из туров, который храните в своем сердце?

- Я помню много моментов, в частности, два года назад в Узбекистане: охранник знал одну из моих песен, и это был удивительный, прекрасный момент.

- Вас удивляет, что люди на другой стороне Земли поют ваши песни?

- Сейчас больше, чем когда-либо! У нас сейчас много музыки, и так же есть "конкуренция". Каждый может сделать альбом, песню… есть интернет, YouTube’ры, новые идеи, и каждый может иметь успех. Сейчас труднее попасть в сердца людей, но многолетняя карьера, упорная работа в течение многих лет - это всегда признается и ценится везде.

- У вас есть новое тату - символ "древо жизни". Что он представляет для вас?

- Это жизнь, семья, мои сыновья... Все эти вещи отмечены на моей коже.

- Как вы будете поддерживать связь с родными в ближайшие несколько месяцев?

- Когда я в туре, я всегда шлю семье фотографии. Тур - это как большой цирк, который путешествует по всему миру, поэтому, когда рядом нет семьи, очень здорово обмениваться снимками или общаться с ними по телефону. Удивительно вот так путешествовать, правда, вы должны пожертвовать своей нормальной жизнью. Но сплоченная семья может понять все.

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