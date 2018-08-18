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СпортLady

"Я разбит": друг умершего экс-директора ОЕ рассказал о нем

4.9тЧитать новость на украинском

Утром 18 августа в сети появилась информация о том, что скончался бывший концертный директор группы "Океан Ельзы", а также директор групп ТНМК и "Скай" Богдан Уцеха. На момент трагедии ему было 44 года.

Возможной причиной смерти Уцехи стали проблемы с сердцем. Об этом OBOZREVATEL рассказал его друг, концертный фотограф Дмитрий Клочко.

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"Богдан был профи. Он был очень умным и тонким человеком. Он видел грань между можно и нельзя. Отчасти именно он, дал мне путёвку в концертное фото. И научил меня куче концертных штук которые никто не объяснит на курсах фотографии. Фактически я разбит этой вестью. Как по мне, для шоубиза это невосполнимая утрата. Пожалуй я сегодня нажрусь", - говорит Клочко.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в России скончался знаменитый поэт, который подарил славу Пугачевой.

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