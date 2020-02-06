"Сегодня мой последний день": Малахов показал видео с разбитой горем Успенской

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская появилась на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". В нем она рассказала о взаимоотношениях с дочерью, а также о том, что разводится с мужем, бизнесменом Александром Плаксиным.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Любовь Успенская Факты

Малахов приехал в дом Успенской, чтобы взять у нее интервью. Так, после скандала с ее дочерью Татьяной ведущий решил узнать всю правду.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

65-летняя певица утверждает, что во всех проблемах с ее дочерью виновен ее супруг. Во время интервью Успенской несколько раз стало плохо. После очередного приступа ей пришлось позвать врача и поставить капельницу.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила об издевательствах со стороны певицы.

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